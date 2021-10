Regnerischer Montag – ist der goldene Oktober in Sachsen-Anhalt schon vorbei?

Nach einem goldenen Oktoberwochenende wird das Wetter in Sachsen-Anhalt zum Wochenstart regnerisch. Allerdings steigen die Temperaturen noch einmal an.

Magdeburg/Leipzig/DUR/dpa – Nach dem sonnigen Wochenende steht Sachsen-Anhalt zum Wochenbeginn Regenwetter ins Haus. Der Tag beginnt bewölkt und bis zum späten Nachmittag ziehen Regenschauer durch das Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Erst gegen Abend lockert es ein wenig auf. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 13 und 16 Grad.

Auch in den kommenden Tagen erwarten die Meteorologen keine Besserung. Es bleibt wolkig und regnerisch. Vor allem am Dienstag und Donnerstag soll es nass werden. Hinzu kommt teils Sturm.

Dafür ist in Sachsen-Anhalt vorerst nicht mit Frost zu rechnen. Auch in der Nacht sinken die Temperaturen nicht in den Fristbereich, tagsüber werden in der kommenden Woche bis zu 13 Grad erreicht, zum Wochenende hin sind noch einmal 15 Grad und mehr möglich, so der DWD.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Dienstag

Am Dienstag stark bewölkt bis wolkig, zeitweise schauerartiger Regen, geringes Gewitterrisiko, am Abend locker bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Temperaturanstieg auf 11 bis 13, im Harz auf 6 bis 10 Grad. Schwacher bis mäßiger, zeitweise böig auffrischender Wind aus westlichen Richtungen, stürmische Böen auf dem Brocken.

In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bewölkt, größtenteils niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 7 bis 3 Grad. Schwacher bis mäßiger westlicher Wind.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Mittwoch

Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt, nur geringes Schauerrisiko. Höchstwerte 10 bis 13, im Harz 6 bis 9 Grad. Schwacher Westwind.

In der Nacht zum Donnerstag viele Wolken, gelegentlich etwas Regen. Tiefstwerte 7 bis 4 Grad. Schwacher Südwestwind.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Donnerstag

Am Donnerstag bedeckt, gelegentlich etwas Regen. Höchstwerte 11 bis 13, im Harz 6 bis 10 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind, auf dem Brocken stürmische Böen.

In der Nacht zum Freitag bedeckt, lokal leichter Regen. Tiefstwerte 8 bis 5 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, auf dem Brocken zunehmend Sturmböen.