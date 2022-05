Register für Organspender in Sachsen-Anhalt: Mediziner empört über politischen Schlingerkurs

Haben Verstorbene in Deutschland keinen Organspendeausweis ausgefüllt, müssen nach ihrem Tod meist Angehörige entscheiden, ob sie als Spender in Frage kommen.

Halle/MZ - Seit langem hoffen Mediziner auf eine Reform, nun treten die Behörden erneut auf die Bremse: Die Verzögerung bei der Einführung eines Organspenderegisters sorgt bei Ärzten und Politikern in Sachsen-Anhalt für Empörung. „Das ist miserabel“, sagte Professor Paolo Fornara, Leiter des Nierentransplantationszentrums der Universitätsklinik in Halle, der MZ. Seit Jahren werde das Thema „totdiskutiert“, so der Urologe. „Wir sind da völlig gehemmt in Deutschland.“