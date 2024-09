Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt stoßen jährlich Umbauten im Wert von fast einer Milliarde Euro an. Jetzt steht ein drastischer Einschnitt bevor - was das bedeutet.

So wie Wittenberg haben viele Städte mit Fördergeld Straßen und Gebäude auf Vordermann gebracht. Künftig steht deutlich weniger Geld zur Verfügung.

Magdeburg/MZ - Die Landesregierung aus CDU, SPD und FDP in Magdeburg will ihre Ausgaben für die Sanierung von Städten kürzen. Ab 2026 soll die Förderung um die Hälfte sinken, wie das Landesbauministerium von Lydia Hüskens (FDP) auf MZ-Anfrage bestätigte. Die Kürzung ist Teil des Haushaltsplans, den die Landesregierung am Dienstag beschlossen, aber noch nicht veröffentlicht hat. Die letzte Entscheidung über das Budget hat der Landtag.