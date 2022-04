Regiert die SPD noch mal? Gegner stemmen sich gegen Dreierbündnis

Quedlinburg/MZ - Für die große Aussprache haben sich Sachsen-Anhalts Sozialdemokraten eine gute Adresse ausgesucht. Gebucht ist das „Palais Salfeldt“ in Quedlinburg, viel besser geht es nicht in der Harz-Stadt. Allerdings: Die am Samstag anreisenden Sozialdemokraten wollen hier und heute Tacheles reden. Es geht darum, ob die SPD in den kommenden fünf Jahren mit CDU und FDP in einer neuen „Deutschland-Koalition“ regieren soll.