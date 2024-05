Geschäftsmodell Gewalt: Warum Kampfsport für Rechtsextreme so attraktiv ist und wieso Experten derzeit alarmiert auf Halle blicken.

Halle (Saale)/MZ - Am Tag danach sind nur noch Trümmer übrig. Schutt, verkohlte Balken, eine Wand, die in den blauen Himmel ragt. Die Lagerhalle im Kanenaer Weg in Halle, östlich des Hauptbahnhofs, ist komplett abgebrannt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.