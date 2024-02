Sie arbeiten am Rechtsruck, propagieren „Remigration“: Unbemerkt siedelte sich die Identitäre Bewegung erneut in Sachsen-Anhalt an. Sie kooperiert mit anderen Extremisten. Wie das Innenministerium die Gruppierung einschätzt.

Magdeburg/MZ - Unbemerkt von der Öffentlichkeit arbeitet eine rechtsextreme Aktivistengruppe aus dem Saalekreis heraus am Rechtsruck in Deutschland – in einem Wohnprojekt in Schkopau, das im Visier des Verfassungsschutzes ist. Die Identitäre Bewegung (IB) will laut Inlandsheimdienst mit Tarnbegriffen wie „Remigration“ radikales Gedankengut in Deutschland salonfähig machen.