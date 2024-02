Rechtsextreme Identitäre Bewegung nutzt Villa in Schkopau

Bis 2019 unterhielt die Identitäre Bewegung ein Hausprojekt in Halle.

Schkopau/MZ. - Trotz ihres Namens hat es die „Identitäre Bewegung“ nie zum Massenphänomen geschafft. Aufmerksamkeit sicherten sich die Rechtsextremen aber mit öffentlichkeitswirksamen Projekten wie der Besetzung des Brandenburger Tors. Einer ihrer Schwerpunkte war Halle. In der Adam-Kuckhoff-Straße 16 unterhielt die IB bis 2019 ein Hausprojekt, in dem zeitweise auch AfD-Saalekreis-Chef Hans-Thomas Tillschneider ein Büro hatte. Seither wurde es ruhiger um die IB, einige führende Köpfe verließen dann Halle – manche jedoch offenbar nicht weit, wie am Freitag veröffentlichte Recherchen von Spiegel und MDR nahe legen.