Rechnung für Einheitsparty: So viel hat die Drohnen-Show in Halle gekostet

Drohen, Laser, Lichtspektakel: Am Tag der Deutschen Einheit 2021 wurde das Finale an der Burg Giebichenstein zum absoluten Highlight. Jetzt liegt erstmals die Kostenrechnung vor.

Highlight der Einheitsfeier in Halle: Die Drohnen- und Lasershow an der Burg Giebichenstein.

Magdeburg/MZ - Es war die spektakuläre Show zum Tag der Deutschen Einheit in Halle: In den Abendhimmel über der Burg Giebichenstein stiegen 200 Flugdrohnen auf, als schwebende Lichtpunkte bildeten sie immer neue Formationen. Wie ein Sternenbild fügten sie sich erst zu einem Trabant zusammen, dann zu Segmenten der Berliner Mauer, dann zum Brandenburger Tor. Halb Deutschland verfolgte das Lichterspektakel am Fernseher: Es war die aufwendigste Technikshow in der rund tausendjährigen Geschichte der Mittelalter-Burg.