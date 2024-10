In Sachsen-Anhalt sollen stillgelegte Bahnstrecken reaktiviert werden. Verkehrsverbände fordern mehr Engagement von Bund und Ländern, um die Mobilität zu verbessern.

Wo in Sachsen-Anhalt bald wieder Züge rollen sollen

Halle/MZ - Im Schienenverkehr hat Sachsen-Anhalt in den vergangenen 30 Jahren beispiellos geholzt: Zwischen Altmark und Burgenlandkreis, Harz und Fläming sind seit 1994 insgesamt 660 Kilometer Bahnstrecken stillgelegt worden, so viel wie in keinem anderen Bundesland. Geht es nach Verkehrsverbänden, sollen auf rund der Hälfte der aufgegebenen Verbindungen bald wieder Züge rollen.