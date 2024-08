Bei einer Razzia-Welle in Halle durchsuchten Beamte Anfang der Woche 22 Wohnungen. Es geht um den Verdacht der Kinderpornografie. Beschlagnahmt wurden zahlreiche Laptops, Handys und Speichermedien - jetzt beginnt die Auswertungsarbeit der Polizei.

Durchsuchungen in 22 Immobilien

Bei Razzien in Halle wurden 22 Wohnungen und Häuser durchsucht.

Halle (Saale)/MZ - Infolge einer Razzia-Welle wegen des Verdachts der Kinderpornografie wertet die Polizei in Halle nun reihenweise Handys, Laptops, Festplatten und weitere Geräte aus. Bei Durchsuchungen in insgesamt 22 Wohnungen und Häusern seien „große Mengen Speichermedien“ sichergestellt worden, sagte Polizeisprecher Thomas Müller der MZ am Donnerstag. Auch Fernsehgeräte, Speicherkarten und Spielkonsolen seien im Fokus der Ermittler gewesen.