Rätsel um die Zahl ukrainischer Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt

Ankunft in der Fremde: Für geflüchtete Kinder baut Sachsen-Anhalt jetzt Ankunftsklassen auf. Start ist in Halle.

Magdeburg - Sieben Wochen nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine und der Aufnahme Tausender Flüchtlinge hat Sachsen-Anhalt die ersten ukrainischen Lehrerinnen eingestellt. In Halle unterzeichneten am Mittwoch drei Muttersprachlerinnen Arbeitsverträge. 66 weitere Interessierte haben sich beim Landesschulamt gemeldet. Mit ihrer Hilfe will das Land in der kommenden Woche die ersten sogenannten „Ankunftsklassen“ aufbauen. Wie viele ukrainische Schulkinder zu versorgen sind, ist aber weiterhin unklar. Die Zahlen gehen weit auseinander.