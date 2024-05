Im Dezember 2019 starb Kathrin Bagger, nachdem sie in Halle von einem Auto angefahren wurde. Der Fahrer des Wagens wurde zu drei Jahren Haft verurteilt - auch weil er sich nach Auffassung der Richter an einem illegalen Rennen beteiligte. Nun steht der mutmaßliche zweite Fahrer in einem Berufungsverfahren vor Gericht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Er blieb dabei. Auch am Dienstag beim Auftakt des Berufungsprozesses zum tödlichen Raserunfall im Dezember 2019 wollte sich Xebat C. nicht zu den Vorwürfen gegen ihn einlassen. „Der Angeklagte wird sich dazu nicht äußern“, sagte Verteidiger Ralf Seidel. Damit blieb der in Halle geborene Verdächtige seiner Linie vom Vorverfahren am Amtsgericht Halle treu.