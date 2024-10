Ein Internet-Testportal hat Burgen und Schlösser in ganz Deutschland verglichen. In Sachsen-Anhalt liegen dabei weder Schloss Wernigerode noch die Burg Querfurt ganz vorn. Mit Platz 1 hätte wohl niemand gerechnet.

Ranking: Das sind die beliebtesten Schlösser und Burgen in Sachsen-Anhalt

Der Turm ist noch übrig: Die Ruine der Burg Bornstedt ist in Sachsen-Anhalt am besten bewertet.

Halle (Saale) /MZ. - Die Lobeshymnen sind fast schon Überschwang: „Eine wunderbare Anlage mit herrlichem Weitblick“, schreibt etwa Falko Weise. Holger Dziuba meint: „Eine sehr schöne alte Burgruine, auf jeden Fall einen Besuch wert“ und Mario Herrmann bewertet kurz und knapp: „Sehr coole Location“.

Burgruine in Bornstedt wird bei Google sehr positiv bewertet

Die Äußerungen sind drei von insgesamt 284 Rezensionen der Burg Bornstedt (Kreis Mansfeld-Südharz) bei der Suchmaschine Google. Und so ziemlich alle Bewertung fallen dabei positiv aus. 4,8 von fünf möglichen Sternen bekommt die Burgruine im Durchschnitt.

Das ist in Sachsen-Anhalt die beste Bewertung aller Burgen und Schlösser des Landes. Und auch bundesweit holt Bornstedt den 13. Platz – noch vor dem Märchenschloss Neuschwanstein in Bayern (Platz 150) und dem Zwinger in Dresden (Platz 22).

Die Rangliste hat das Online-Vergleichsportal Testberichte.de erstellt und dafür nach eigenen Angaben mehr als zwei Millionen Google-Rezensionen von Schlössern und Burgen mit mindestens 100 Bewertungen einbezogen.

Insgesamt 1.352 Bauwerke kamen so zusammen. Platz eins sicherte sich Schloss Elmau in Bayern, wo schon zweimal der G7-Gipfel stattfand. 4,9 von fünf Sternen bei 1.089 Bewertungen brachten die Poleposition, gefolgt von der ebenfalls bayerischen Burg Burghausen und dem Kloster Oybin in Sachsen.

Burg Bornstedt 142 Plätze vor Schloss Sanssouci

Obwohl zwei Millionen Rezensionen eine umfassende Datenlage sind, ist es überraschend, dass eine Burgruine im Mansfelder Land vor international bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss Wernigerode (Platz 463) oder Schloss Sanssouci (Platz 155) rangiert.

Lars Rose hat eine Idee, woran das liegen könnte: „Wir kümmern uns um die Burg, machen viele Veranstaltungen dort und halten das Gelände dauerhaft zugänglich“, erklärt der Bürgermeister von Bornstedt. Die Gemeinde würde die Anlage pflegen, wo neben privaten Feiern wir Hochzeiten auch das jährliche Heimatfest stattfindet.

„Viele gute Bewertungen haben sicher auch die Besucher des Dark Troll Festivals abgegeben“, mutmaßt Rose. Die Veranstaltung findet jedes Jahr Himmelfahrt statt und zieht Fans der Metal-Musik an. „Das ist eine richtig angenehme Zusammenarbeit, die allen gut gefällt.“

Dass eher kleine Ziele weit oben in der Liste rangieren, liegt auch an der beschränkten Datenquelle. Letztlich wertete Testberichte.de nur die Rezensionen bei Google aus. Dabei zeigt sich, dass Ziele, bei denen der Besuch mit größeren Erwartungen verbunden ist, schwächer abschneiden. So hat das Schloss Wernigerode über 20.000 Bewertungen, wobei sich Kritiker zum Beispiel über Eintrittspreise, untaugliche Audioguides oder bärbeißige Bauarbeiter aufregen.

Burg Tangermünde holte landesweit Platz zwei. (Foto: Tangermünder Tourismusbüro)

Bayern ist Landessieger, Sachsen-Anhalt im Mittelfeld

Zählt man alle Schlösser eines Bundeslandes zusammen, hat Bayern die schönsten Bauwerke. Sachsen-Anhalt landet hier im Mittelfeld, wobei die bundeslandinterne Top-10 hinter Bornstedt wie folgt lautet: Burg Tangermünde (Platz 77), Schloss Wittenberg (106), Wasserschloss Flechtingen (123), Harburg Wernigerode (126), Burgruine Große Lauenburg (134), Schloss Schönfeld (140), Burgruine Regenstein (179), Schloss Hundisburg (228) und Wasserschloss Westerburg (276).

Blickt man an das Tabellenende, finden sich unter den zehn bundesweit am schlechtesten beurteilten Festungen gleich zwei aus Sachsen-Anhalt: Wasserschloss Mücheln (1.345) und auf dem vorletzten Platz Schloss Coswig (1.351).

Das Schloss Coswig hat die schwächste Bewertung in Sachsen-Anhalt. (Foto: Paul Damm)

Beide Bauwerke sind im Privatbesitz und haben weniger als vier Sterne, wobei die Besucher vor allem den schlechten Erhaltungszustand bemängeln.