Prüfer trauern um Ex-Präsidenten Schröder

Halle/MZ - Der Landesrechnungshof trauert um seinen früheren Präsidenten Horst Schröder. Der gebürtige Hamburger, gelernte Banker sowie studierte Wirtschafts- und Betriebswissenschaftler war der erste Präsident des ersten Rechnungshofes in den ostdeutschen Ländern und stand von 1991 bis 2003 an der Spitze der unabhängigen Finanz-Kontrollbehörde. Der Christdemokrat war zuvor unter anderem über drei Wahlzeiten Bundestagsabgeordneter. Nach Angaben des Rechnungshofes starb Schröder bereits am 6. April mit 84 Jahren. Zur Todesursache machte die Behörde keine Angaben.