Pannen im Umgang mit Beweismitteln Probleme in Asservatenverwaltung der Polizei waren seit 2017 im Innenministerium bekannt

Schon 2017 warnte eine Arbeitsgruppe in Sachsen-Anhalts Innenministerium, herrschende Missstände in der Asservaten-Verwaltung der Polizei könnten zum Verlust von Beweisstücken führen. Gelöst wurden die Probleme nicht - jetzt gibt es Kritik an der Ministerin.