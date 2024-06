Nachdem ein mutmaßlicher Islamist in Mannheim ein Polizisten tötete, warnen Polizeigewerkschafter vor einer bundesweit latenten Gefahr - auch in Sachsen-Anhalt. Landesinnenministerin Zieschang will Gefährder und Straftäter künftig nach Syrien und Afghanistan abschieben können.

Polizisten-Mord in Mannheim: Innenministerin will Straftäter nach Syrien und Afghanistan abschieben

In Mannheim verletzte ein mutmaßlicher Islamist einen Polizisten so schwer, dass der Beamte im Krankenhaus starb.

Magdeburg/MZ - Polizeigewerkschafter aus Sachsen-Anhalt haben kurz vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland vor Sicherheitsrisiken durch gewaltbereite Islamisten gewarnt. „Man darf nicht die Vorstellung haben, dass es ruhig geworden ist um den Islamismus“, sagte Uwe Bachmann, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei der MZ am Dienstag. „Es gibt eine latente, permanente Gefahr durch irrationale Einzeltäter.“ Er betonte: „Was in Mannheim passiert ist, könnte jederzeit auch in Magdeburg passieren.“