Polizei rettet Entenfamilie aus Straßenverkehr

Salzwedel - Einsatzkräfte haben in Salzwedel eine Entenfamilie aus dem Straßenverkehr gerettet. Eine Frau habe die Tiere am Mittwochmorgen auf der Straße entdeckt und aus Sorge die Polizei informiert, teilten die Beamten mit. Die seien angerückt und hätten die Tiere von der Fahrbahn aufsammeln können. In einem Karton seien die Enten letztlich zu einem nahegelegenen Teich gebracht und dort sicher abgesetzt worden. Somit bestand keine Gefahr mehr für die Tierfamilie und den Straßenverkehr.