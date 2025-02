Die Polizei in Sachsen-Anhalt wird auch in diesem Jahr wieder verstärkt im Verkehr kontrollieren. Mehrere spezielle Kontrollwochen sind angekündigt.

Magdeburg. - Die Polizei in Sachsen-Anhalt nimmt in dieser Woche den Lastwagen- und Busverkehr verstärkt ins Visier. Vom 17. bis 23. Februar 2025 sollen landesweit Fahrzeuge des sogenannten gewerblichen Personen- und Güterverkehrs kontrolliert werden, wie das Landesinnenministerium mitteilte.

Bei der Verkehrsüberwachungsaktion "Truck & Bus" liegt der Fokus den Angaben zufolge auf Lenk- und Ruhezeiten der Berufskraftfahrer, dem technischen Zustand der Fahrzeuge sowie der Ladungssicherung.

Polizei plant weitere Verkehrskontrollen im Jahr 2025

Insgesamt beteiligt sich Sachsen-Anhalts Polizei in diesem Jahr an mehreren Schwerpunkt-Kontrollwochen, die dazu beitragen sollen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Sie stehen immer unter einem anderen Motto, auf das sich die Kontrollen schwerpunktmäßig beziehen:

7. bis 13. April: Geschwindigkeitskontrollen

Geschwindigkeitskontrollen 9. April: Blitzermarathon

Blitzermarathon 5. bis 11. Mai : Lkw und Busse

: Lkw und Busse 16. bis 22. Juni: Alkohol und Drogen

Alkohol und Drogen 4. bis 10. August: Geschwindigkeitskontrollen

Geschwindigkeitskontrollen 6. bis 12. Oktober: "Focus on the Road"

"Focus on the Road" 17. bis 23. November: Lkw und Busse

Lkw und Busse 15. bis 21. Dezember: Alkohol und Drogen

Gefahr von Unfällen: Polizei stellt 720 Verstöße bei drei Kontrollwochen in Sachsen-Anhalt fest

Im vergangenen Jahr überprüfte die Polizei laut Ministeriumsangaben bei drei Schwerpunkt-Kontrollwochen unter dem Motto "Truck & Bus" über 1.400 Fahrzeuge in Sachsen-Anhalt. In mehr als der Hälfte der Fälle (720) seien Verstöße festgestellt worden, so das Innenministerium.

Sachsen-Anhalts Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) sagt dazu: „Unfälle mit Beteiligung von Lkw haben immer wieder schwere Folgen. Technische Mängel wie poröse Reifen und abgefahrene Bremsen oder Verstöße gegen die geltenden Lenk- und Ruhezeiten stellen eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar."

Die Schwerpunktkontrollen sollen helfen, ein mögliches Fehlverhalten konsequent in den Blick zu nehmen. Die verstärkten Lkw-Kontrollen würden daher einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit auf den Straßen leisten.