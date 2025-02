Bei Kontrollen in Weißenfels haben Polizisten zwei Männern die Weiterfahrt untersagt. Was die beiden auf dem Kerbholz hatten.

Für zwei Männer in ihren Pkw war am Sonntagabend in Weißenfels im Burgenlandkreis wegen verschiedener Vergehen Endstation (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - In der Merseburger Straße in Weißenfels haben Polizeibeamte bei Autokontrollen am Sonntagabend zwei Männer gestoppt und deren Weiterfahrt untersagt. Im ersten Fall habe der Fahrer gegen 22.30 Uhr einen albanischen Führerschein vorgezeigt, der nicht wie gefordert umgeschrieben worden war. Laut den Beamten hätte der Mann dies tun müssen, weil sein ständiger Wohnsitz Weißenfels sei. Auch gegen den Fahrzeughalter, einen ägyptischen Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in Weißenfels, werde nun ermittelt. Gegen 23 Uhr sei ein weiterer Pkw aus dem Verkehr gezogen worden: Dieser sei nicht pflichtversichert, zudem waren für den Wagen Steuerrückstände vermerkt.