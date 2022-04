Polizei in Sachsen-Anhalt soll aufs Fahrrad steigen

Magdeburg - Der Landtag will prüfen, ob die Polizei nach mehr als zehn Jahren Pause wieder eine Fahrradstaffel aufbaut. Ein von den Grünen eingebrachter Antrag stieß auch in anderen Fraktionen auf Wohlwollen und wurde am Donnerstag von der großen Mehrheit des Landtags in den Innenausschuss zur Beratung überwiesen. Gegen die Nutzung von Fahrrädern sprach sich die AfD aus.