Polizei in Sachsen-Anhalt per Mail nicht erreichbar

Halle (Saale)/MZ - In Sachsen-Anhalt sind offenbar zahlreiche Polizeidienststellen per E-Mail nicht erreichbar. Zudem kommen auch E-Mails, die Reviere abschicken, nicht an.

Das Innenministerium sagte auf Nachfrage der MZ, es komme auch im Mailverkehr zwischen dem Innenministerium und der Polizei zu Verzögerungen. Akute Probleme meldete zudem das Landeskriminalamt. Wie ein Sprecher der MZ am Dienstag sagte, habe man seit zwei Tagen erhebliche Schwierigkeiten.

Die Polizei rät zur Kontaktaufnahme per Telefon

Unklar ist, ob durch die technischen Schwierigkeiten wichtige Anliegen von Betroffenen verloren gehen, die der Polizei per Mail schreiben. „Wir sind davon ausgegangen, dass die Probleme schnell behoben werden können“, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle der MZ. Andere Reviere empfahlen, bei wichtigen Anliegen die Polizei anzurufen, bis der Mailverkehr wieder funktioniere.

Am Abend erklärte das Innenministerium auf MZ-Nachfrage, die Störungen im E-Mail-Verkehr der Polizeibehörden seien "mutmaßlich ein Leitungsproblem". Der zuständige Dienstleister und das Digitalministerium seien informiert. "Es wird gemeinsam an der Problembehebung gearbeitet", sagte eine Sprecherin. Aber: "Die Landespolizei war und ist intern vollumfänglich arbeitsfähig."

Die Probleme bestehen mindestens seit Montagnachmittag. Eine am Montag um 15.47 Uhr verschickte E-Mail der MZ an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld kam am Abend mit einer Fehlermeldung zurück und wurde offenbar auch am Dienstag nicht zugestellt.