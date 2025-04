Jugend und Politik „Da musst du einfach rechts sein“: So ticken Jugendliche in Sachsen-Anhalt politisch

Die Mehrheit der Minderjährigen in Sachsen-Anhalt lehnt die Parteien der politischen Mitte ab. Am mit Abstand populärsten sind bei ihnen AfD und Linke, es zeigt sich ein politischer Riss. Woran das liegt und was ihnen wichtig ist, erzählen Schüler aus Schkopau.