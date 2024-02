Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - In der Affäre um eine angebliche Löschaufforderung für Dokumente in Sachsen-Anhalts Bildungsministerium sind für Teile des Landtags nicht alle Zweifel ausgeräumt. „Warum hat die Ministerin eigentlich keine eidesstattliche Versicherung abgegeben?“, fragte Linken-Fraktionschefin Eva von Angern am Dienstag in Magdeburg. Es stünden weiter schwere Vorwürfe im Raum.