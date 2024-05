Bunte Polarlichter haben die Menschen zuletzt auch in Sachsen-Anhalt in Erstaunen versetzt. Mit wenigen Tricks kann jeder die Chancen auf eine Sichtung erhöhen.

Halle (Saale)/MZ. - Rote und grüne Lichter, die am Himmel zu tanzen scheinen: Dieses Spektakel, das sonst eher in den Polarregionen zu sehen ist, kann man seit geraumer Zeit auch in Deutschland beobachten. In Sachsen-Anhalt gab es im vorigen und in diesem Jahr bereits einige Polarlicht-Sichtungen – zuletzt die bisher intensivsten in der Nacht auf den 11. Mai.