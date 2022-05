Panne vor langem Wochenende: Kartenzahlung in Reisezentren der Bahn nicht möglich

Schlange an einem Reisezentrum der Bahn. Kurz vor dem langen Himmelfahrtswochenende ist die Zahlung per Karte beim Ticketkauf bundesweit gestört.

Halle - Technische Panne bei der Deutschen Bahn kurz vor dem langen Himmelfahrtswochenende: Die Bezahlung per Karte beim Fahrkartenkauf in den Reisezentren der Bahn ist seit Mittwochvormittag bundesweit gestört. Reisende berichteten der MZ, sie hätten am Hauptbahnhof in Halle nur bar zahlen können.