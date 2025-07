Höhere gesetzliche Renten „Ostrentner im Vorteil?“ – Irrtum über Ruhestandsluxus im Osten

Eine Studie der Versicherungswirtschaft sieht Ostrentner finanziell besser gestellt – wegen höherer Renten und niedrigerer Lebenshaltungskosten. Doch Kritiker wie Klaus-Dieter Weißenborn sprechen von einem Trugschluss. Was an der These wirklich dran ist.