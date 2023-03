Magdeburg/DUR - Pünktlich zu Ostern kommen hier die besten Osterfeuer im nördlichen Sachsen-Anhalt. In welchen Regionen lohnt es sich am Osterwochenende, für einen schönen Abend bei lodernden Flammen vorbeizuschauen?

Region Bernburg

am Donnerstag, 6. April:

18:00 Uhr bis 23:45 Uhr in Bernburg (Feuerwehrverein Annenstraße 6)

18:00 Uhr bis 23:00 Uhr in Bernburg (Gartensparte Strenzfeld II)

18:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Bernburg (Gartensaprte Dröbel)

am Samstag, 8. April:

18:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Leau (Bürger für Bürger Lebendorfer Weg 7)

17:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Peißen (Feuerwehrverein Festwiese)

19:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Bernburg (Mar. Club, Brunnenstraße 12)

18:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Gröna (Festwiese)

Lesen Sie auch: Oster-Traditionen: Lamm, Hase, Feuer, Eier - Woher stammen die Bräuche?

Harzkreis

am Samstag, 8. April:

18:00 Uhr in Langenstein (Sportplatz)

19:30 Uhr in Aspenstedt (Motorsportgelände)

18:30 Uhr in Stecklenberg (Ortseingang)

17:00 Uhr in Schierke (Kurpark)

17:00 Uhr in Thale (Sportplatz)

18:00 Uhr in Ilsenburg (Pfarrgarten)

18:30 Uhr in Drübeck (Karrberg)

18:00 Uhr in Darlingerode (Altenröder Schützenplatz)

18:30 Uhr in Tanne,(Wiesen in Verlängerung des Dr.-Jasper-Plans)

19:00 Uhr in Treseburg

19:00 Uhr in Blankenburg (Jahnsportplatz)

19:00 Uhr in Cattenstedt (Sportplatz "Worth" mit Ostertanz im Dorfgemeinschaftshaus)

19:00 Uhr in Timmenrode (Freifläche oberhalb der Roßtrappenstraße und An der Ziegelhütte)

19:00 Uhr in Benneckenstein (neben dem Spielplatz)

19:00 Uhr in Altenbrak

19:00 Uhr in Thale (auf dem Pfingstanger)

Bei Einbruch der Dunkelheit in Neuwerk (Osterfeuer auf dem Hütteplatz)

Region Könnern

am Mittwoch, 29. März:

11:00 Uhr bis 14:00 Uhr in Belleben (Wiese Kinder- und Jugenddorf Belleben, nur für die Kinder vom Kinder- und Jugenddorf)

am Donnerstag, 6. April:

19:30 Uhr bis 24:00 Uhr in Könnern (Am Sportplatz 12)

17:00 Uhr bis 23:00 Uhr in Nelben (Freifläche neben dem Friedhof)

am Samstag, 8. April:

18:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Garsena (Wiese der Fam. Schöning, Ortsausgang Garsena Richtung Golbitz)

18:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Haus Zeitz (Haus-Zeitzer-Str. 7, Am Teich)

17:00 Uhr bis 23:30 Uhr in Trebnitz (Hauptstraße vor dem Feuerwehrgerätehaus, Verbrennung nur in Feuerschalen)

18:30 Uhr bis 24:00 Uhr in Strenznaundorf (Dorfstr. 111, Festwiese)

19:30 Uhr bis 24:00 Uhr in Cörmigk (Festwiese 1)

18:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Beesenlaublingen (Auf der Froschwiese)

Lesen Sie auch: Traditionelle Gerichte zu Ostern: Diese Speisen dürfen an den Feiertagen nicht fehlen

Region Staßfurt

am Donnerstag, 6. April:

19:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Hohenerxleben (Bodestraße, Kreisstraße in Richtung Löbnitz, Flutwiese hinter der Bode rechts)

am Samstag, 8. April:

17:00 Uhr bis 22:00 Uhr in Athensleben (Dorfplatz vorm Dorfgemeinschaftshaus)

18:00 Uhr bis 1:00 Uhr in Löderburg (Laakestraße, alte Deponie)

17:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Atzendorf (Hauptstraße, alte Eisfabrik/Kühlhaus)

18:00 Uhr bis 1:00 Uhr in Brumby (Üllnitzer Straße, Sportplatz)

19:00 Uhr bis 21:30 Uhr in Üllnitz (Festwiese zwischen Üllnitz und Glöthe)