Weihnachtsbaum Sachsen-Anhalt Oh Oh Tannenbaum – bleibt das Wohnzimmer aufgrund der Trockenjahre dieses Weihnachten leer?
Der Leiter der Harzer Tanne startete 2018 mit einem Rückschlag ins neue Geschäft. Wieso die Dürre ihn nicht entmutigte – und man sich um seinen Weihnachtsbaum keine Sorgen machen muss.
06.12.2025, 07:00
Ballenstedt/MZ - Die Saison zum Kauf eines Weihnachtsbaums ist gestartet. 1,75 Meter groß, symmetrische Pyramidenform, ein sattes grünes Nadelkleid – der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer ist das perfekte Symbol, um langsam, aber sicher die gemütliche Weihnachtszeit einzuläuten.