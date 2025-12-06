weather regenschauer
  4. Weihnachtsbaum Sachsen-Anhalt: Oh Oh Tannenbaum – bleibt das Wohnzimmer aufgrund der Trockenjahre dieses Weihnachten leer?

Der Leiter der Harzer Tanne startete 2018 mit einem Rückschlag ins neue Geschäft. Wieso die Dürre ihn nicht entmutigte – und man sich um seinen Weihnachtsbaum keine Sorgen machen muss.

Von Susann Mertz 06.12.2025, 07:00
Hardi Busche (41), Leiter der Weihnachtsbaumzucht Harzer Tanne, war im Jahr 2018 mit extremer Trockenheit konfrontiert und verlor seine gesamte Pflanzung. (Foto: Susann Mertz)

Ballenstedt/MZ - Die Saison zum Kauf eines Weihnachtsbaums ist gestartet. 1,75 Meter groß, symmetrische Pyramidenform, ein sattes grünes Nadelkleid – der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer ist das perfekte Symbol, um langsam, aber sicher die gemütliche Weihnachtszeit einzuläuten.