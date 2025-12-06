Weihnachtsbaum Sachsen-Anhalt Oh Oh Tannenbaum – bleibt das Wohnzimmer aufgrund der Trockenjahre dieses Weihnachten leer?

Der Leiter der Harzer Tanne startete 2018 mit einem Rückschlag ins neue Geschäft. Wieso die Dürre ihn nicht entmutigte – und man sich um seinen Weihnachtsbaum keine Sorgen machen muss.