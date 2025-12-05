Die Fußballfan-Proteste der vergangenen Wochen haben gewirkt: Zwar planen die deutschen Innenminister künftig bundesweit einheitliche Regeln für Stadionverbote – noch härtere Maßnahmen sind aber vom Tisch.

Bundesweite Regeln für Stadionverbote - was die Innenminister gegen Problemfans planen

Beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück zündeten die HFC-Fans Pyrotechnik hinter dem Tor.

Magdeburg/Bremen/MZ - Um Gewalt aus deutschen Fußballstadien fernzuhalten, haben die 16 Innenminister der Länder einheitliche Regeln für Betretungsverbote angekündigt. Noch härtere Maßnahmen wie personalisierte Stadiontickets, flächendeckende Ausweiskontrollen und Gesichtserkennung mit Künstlicher Intelligenz (KI) sind nach wochenlangen Protesten der Fanszene indes vom Tisch.