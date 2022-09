Ode an den RZ 85 aus Pouch - Wie ein MZ-Reporter zum Faltbootfan wurde

Halle/Bitterfeld/MZ - Frühsommer, irgendwo in Norwegen. Gemächlich schiebt sich die Nase unseres Zwei-Mann-Faltbootes um die Biegung des Sees. Paddelschlag für Paddelschlag. Wir, das sind meine Freundin und ich. Unser Boot, das ist ein RZ 85 aus Pouch. Vor uns öffnet sich nun der See, er misst hier über zehn Kilometer in der Breite. Und er ist menschenleer. Wind zieht auf, lässt die Wellen wachsen. Immer wieder schlagen sie jetzt über das Baumwolldeck, die Böen zerren an unseren Paddeln.