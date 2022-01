Obdachlose und Drogenabhängige: Wie der Kältebus in Halle hilft

Halle/MZ - - Die Temperatur liegt knapp über null Grad. Eine eisige Nacht kündigt sich an. Diana Strübing zieht an ihrer Zigarette. Dann sagt die 50-Jährige: „Bei der Kälte wird es heute wieder voll, alle werden aufgedreht sein, weil sie frieren und Hunger haben.“ An solchen Abenden seien heiße Suppe und Kaffee mit viel Zucker gefragt. „Die müssen Energie tanken für eine kalte Nacht“, meint Strübing. Ihre Tochter Jessica nickt: „Na, dann los.“

Die beiden Frauen steigen in den Bus, der abfahrbereit auf dem Hof der Firma HalCon in Halle steht. Es ist kurz vor 17 Uhr, die Nacht dämmert bereits. HalCon ist der Containerdienst von David Strübing. Mit fünf Lkw entsorgt er Abfälle, macht Abbrucharbeiten und Transportdienste. Seine Frau Diana führt ein Reinigungsunternehmen. Doch diese Arbeit haben sie an diesem Montag schon hinter sich. Jetzt steht die zweite Schicht an, die ehrenamtliche.

Ihr Bus ist ein Kälte- und Tafelbus. „Vier Jahreszeiten“ haben sie ihn getauft. „Wir wollen in allen vier Jahreszeiten für Menschen in Not da sein“, sagt David Strübing. „Für Leute, die auf der Straße leben, sozial Schwache, die in eine Schieflage geraten sind und so wenig haben, dass sie sich kaum das Essen leisten können“, sagt Strübing. Ihnen machen sie Kaffee und Suppe, schenken ihnen dicke Jacken und feste Schuhe. „Solange es kalt ist, sind wir drei Mal in der Woche unterwegs - auch zu Weihnachten und Silvester“, erklärt der 43-Jährige, der am Steuer des Busses sitzt. Dann lässt er die Türen zuklappen. Die Fahrt beginnt.

Lothar (links) und Dino (rechts) bekommen von Michael Erpel (Mitte) heißen kaffee und Suppe. Julius Lukas

Lothar und Dino warten bereits

Seit Anfang April dreht das Kältebus-Team seine Runden. Es besteht im Kern aus sieben Personen. Heute mit dabei sind Diana und David Strübing, ihre Tochter Jessica sowie deren Lebensgefährte David Hauser. Außerdem noch im Bus ist Michael Erpel, der seinen kahlen Kopf mit einer Wollmütze schützt. „Ich kenne David schon lange und war von der Bus-Idee begeistert“, erzählt er. Das hänge auch mit seiner eigenen Geschichte zusammen: „Ich bin ohne Eltern aufgewachsen, lebte viele Jahre im Heim - ich weiß, wie es ist, ganz unten zu sein.“

Erster Stopp ist das Steintor, ein großer Platz an dessen Rand bereits Lothar und Dino warten. Die Männer riechen nach Zigarettenrauch und sind dick eingepackt in ihre Jacken. Die meiste Zeit des Tages verbringen sie draußen. „Wenn ich das Essen hier nicht hätte, hätte ich gar nichts“, sagt Lothar, der früher Maler war. Er lebe zwar in einer Wohnung, die habe aber keinen Strom. Bevor es den Bus gab, habe er viele Dinge gestohlen. „Lange Finger machen“, nennt er das. „Jetzt bekomme ich hier Schuhe, mal ein Duschbad und eine Hose.“ Das sei besser.

Jessica Strübing schenkt eine Tasse Kaffee ein. Julius Lukas

Armut und Scham

Die beiden sprechen undeutlich, das erschwert die Unterhaltung. „Was brauchst Du noch?“, fragt Michael Erpel und schaut zu Dino. „Ich brauch so viel“, sagt der und sagt dann: „Ein Handtuch und eine Zahnbürste vielleicht.“ Armut ist auch mit Scham behaftet, selbst bei Menschen, die es seit Jahren nicht anders kennen.

Dinos Wohnung, erzählt er, sei 2018 abgebrannt, seine Mutter kam dabei ums Leben. Danach trank er wieder, obwohl er zuvor 30 Jahre trocken war. „Gerade bin ich aus dem Obdachlosenheim geflogen“, sagt der ehemalige Maurer. Wieso, bleibt trotz Dinos Erklärung unklar. Heute habe er aber Unterschlupf bei Lothar gefunden, in dessen stromloser Wohnung. Bevor es dorthin geht, bestellen sie noch einen Tee: „Mit viel Zucker, damit es schön kribbelt im Kopf.“

Respektvoll und wertschätzend

Nach 20 Minuten Stopp setzt sich der Bus wieder in Bewegung. „Es gibt manche, die sagen uns, dass sie nur drei Mal in der Woche etwas essen - bei uns“, erzählt Jessica Strübing. Es seien jedoch nicht nur Suppe und Kleidung, weswegen Lothar, Dino und die anderen zu ihnen kommen, meint Michael Erpel. „Wir haben auch ein offenes Ohr, behandeln sie respektvoll und wertschätzend - das erfahren sie sonst selten.“

Alle Unterstützer werden auf dem Bus mit einem Kleeblatt verewigt. Andreas Stedtler

Es geht weiter nach Halle-Neustadt. Vor einem Einkaufszentrum hatte sich dort ein Afrikaner eingerichtet. „Der war aber zuletzt nicht mehr da“, sagt David Hauser. „Wir fahren trotzdem dort lang, um zu zeigen, dass wir da sind.“ In Halle-Neustadt habe sich schnell herumgesprochen, dass es den Kältebus gibt. Für viele seien sie ein fester Termin im Wochenplan.

Die Hilfsbereitschaft ist echt der Wahnsinn. Diana Strübing

Vor der Neustadt wird noch getankt. Der Bus ist durstig. Die Rechnung bezahlen David und Diana Strübing - wie die meisten anderen Kosten auch. Wie viel sie für ihr Engagement pro Monat ausgeben? Diana Strübing überlegt kurz, dann schüttelt sie das schwarze Haar. „Das haben wir noch nie zusammengerechnet.“ Allerdings: Was sie den Bedürftigen geben, kommt oft von Freunden und Bekannten, von anonymen Unterstützern und Helfern, die im Internet vom Kältebus gehört haben. Kürzlich habe ihnen eine Firma einen Tankgutschein geschenkt - 620 Euro. „Die Hilfsbereitschaft ist echt der Wahnsinn“, sagt Diana Strübing.

„Mach keinen Mist“

Der Neustadt-Afrikaner bleibt verschwunden. Nächster Halt ist der Hallmarkt. Dort lehnt sich David Strübing mit Zigarette in der Hand an seinen Bus. „Vor dem Supermarkt, in dem ich den Wocheneinkauf mache, sammelte ein Mann immer Pfandflaschen“, erzählt er. Es war ein Obdachloser, der an der nahe gelegenen Bahnstrecke lebte. „Fast jeden Freitag gab ich ihm Flaschen von mir.“ Im Januar 2021 sei er dann plötzlich nicht mehr da gewesen. Wenig später habe Strübing verstanden, warum. Im Internet veröffentlichte die Polizei ein Bild des Mannes - um seine Identität zu klären. Er war in der Winterkälte gestorben. „Ich konnte nicht glauben, dass so etwas in Deutschland passiert, und wollte etwas tun.“ Der 43-Jährige kaufte den Bus und begann mit seinen Touren.

Diana (links) und David Strübing (Mitte) verteilen Sachen. Andreas Stedtler

Am Hallmarkt kommt keiner. Zu viele Menschen spazieren polizeibegleitet am Montag durch die Stadt, das schrecke die Bedürftigen ab. Michael Erpel kauft noch etwas Obst: Klementinen, Äpfel und für die, denen die Zähne fehlen, Bananen. Der Kaffeetank ist noch gut gefüllt. Dann geht es zur letzten Station. „Das ist immer der emotionalste Moment unserer Runde“, sagt David Strübing, als er mit dem Bus in den Böllberger Weg einbiegt. Dort liegt das Haus der Wohnhilfe, Halles Obdachlosenunterkunft. Davor stehen bereits etwa 20 Menschen. „Die warten immer schon auf uns, das ist so krass“, sagt Strübing.

Ich hab drei Jahre auf Bewährung und 100 Sozialstunden bekommen. Pascal

Es geht zu wie bei einem Familientreffen. Man kennt sich, begrüßt sich, spricht vertraut. Pascal, 18 Jahre alt und trotz Kälte in Jogginganzug, hat mit acht Jahren bereits die Reste aus den Bierflaschen seines Stiefvaters getrunken. Es folgten eine Drogenkarriere, Inobhutnahmen und Kinderpsychiatrie. Um seine Rauschgift-Schulden zu bezahlen, stahl er einer alten Frau die Handtasche - nur eines seiner Delikte. „Ich hab drei Jahre auf Bewährung und 100 Sozialstunden bekommen“, sagt Pascal. Gerade habe er eine eigene Wohnung bezogen. „Zahl Deine Miete, zahl Deinen Strom und mach keinen Mist“, ermahnt ihn Diana Strübing.

Diana Strübing sucht im Bus nach passenden Sachsen. Andreas Stedtler

Kaffee und Obst, Decken und Winterschuhe wechseln von drinnen nach draußen. Es sind minus zwei Grad. Matze bekommt einen neuen Gürtel und Andreas eine Jacke in 5XL. Ihn nennen alle nur Samson. Wegen seiner Fülle und seines treuen Blicks erinnert er an den Zottelbären aus der Sesamstraße. Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner weiß: Wenige Tage später stirbt er an einem Herzleiden. Alt wurde Samson nicht.

Der Kaffeetank ist leer

Auch Mandy und ihre drei Kinder stehen vor dem Bus. Sie flogen im September aus ihrer Wohnung, weil dem Amt ein Dokument gefehlt habe. Sie hoffe, die Wohnhilfe bald verlassen zu können: „Jeder steinige Weg hat einmal ein Ende“, meint Mandy.

„Die Situation der Kinder geht mir sehr nah“, sagt Diana Strübing. „Sie umarmen uns, malen uns Bilder und sagen, dass sie uns ganz doll liebhaben.“ Ihnen jede Woche eine Freude zu machen, sei zwar gut. „Aber die Umstände, unter denen sie aufwachsen, sind keinesfalls ideal - das beschäftigt mich auch noch nach unseren Touren.“

Der Kaffeetank ist leer - und Jessica Strübing hüpft auf und ab. „Meine Füße sind Eiszapfen, dabei war ich die ganze Zeit im Bus“, sagt sie. „Da versteht man, warum sich viele, die draußen leben, mit Alkohol betäuben.“ Bevor es wieder zurück zur Firma geht, wird noch eine Einkaufsliste geschrieben: Trockenshampoo, Toilettenpapier und Kondensmilch sind alle. Die Kinder brauchen Winterschuhe, und es wurde auch nach Schlafsäcken gefragt. Dann klappen die Bustüren zu. Solange sie gebraucht werden, wollen die Strübings weitermachen. „Mittwoch sind wir wieder unterwegs“, sagt David Strübing und fährt los.