Nur 12 statt 160 Hektar - Nationalpark widerspricht nach Brand der Feuerwehr

War das Feuer unterhalb des Brocken das größte der vergangenen Jahrzehnte - so wie es Feuerwehr und Landkreis darstellten. Der Nationalpark hat nach Auswertung von Drohnenbildern zweifel.

Halle/MZ - Schon kurz nach seinem Ausbruch Anfang September wurde der Großbrand am Königsberg, unterhalb des Brockens, als größtes Harzfeuer der vergangenen Jahrzehnte bezeichnet. Seine maximale Ausdehnung soll laut Landkreis Harz und Feuerwehr 160 Hektar betragen haben. Dem widerspricht der Nationalpark, auf dessen Fläche es gebrannt hat, nun: „Eine Befliegung mit einer Drohne und anschließender Auswertung der Luftbilder hat großzügig aufgerundet eine Fläche von maximal 12 Hektar ergeben“, heißt es in einer Mitteilung am Freitagmittag.

„Mal wieder lagen die Angaben der vom Brand betroffenen Fläche um ein Vielfaches über der tatsächlichen Größe und führen damit die Öffentlichkeit und die Einsatzkräfte selbst in die Irre“, sagte der Leiter des Nationalparks Roland Pietsch. „Wir wollen den Brand überhaupt nicht bagatellisieren, denn er war groß und hat auch uns mit sehr großer Sorge erfüllt. Und eine während einer Einsatzlage nur überschlägig mögliche Vermessung ist selbstverständlich. Aber eine solche wiederholte, weit über den Faktor 10 hinausgehende Fehleinschätzung lässt schon offene Fragen zurück“, so Pietsch.