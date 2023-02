Mit der Einschränkung des Kliniknotdienstes in Leipzig spitzt sich auch die Versorgungslage für Haustiere in Sachsen-Anhalt zu. Tierärzte befürchten Todesfälle unter den Notfallpatienten. Wohin sich Tierhalter jetzt noch wenden können.

Notdienst für Haustiere gekürzt: Tierärzte warnen vor Triage in Kleintierkliniken

Hunde und Katzen in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ - Viele Hunde- und Katzenhalter kennen diese Situation: Am Abend ging es dem geliebten Vierbeiner noch gut, dann wird er plötzlich zum Notfallpatienten. Geburt, Unfall, Magendrehung – sind Spezialisten gefragt und das in der Nacht, kann oft nur eine Klinik helfen. Allerdings müssen sich Tierbesitzer aus Sachsen-Anhalt in solchen Fällen nun auf stundenlange Autofahrten einstellen – falls ihnen überhaupt geholfen werden kann.