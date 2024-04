Sahra Wagenknecht will mit ihrer Linkspartei-Abspaltung BSW die kommenden Wahlen aufmischen - auch in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/MZ - Sechs Monate ist es jetzt her, dass Sahra Wagenknecht die Gründung ihrer neuen Partei ankündigte – und endgültig brach mit ihrer langjährigen politischen Heimat, der Linken. Eine neue Wahlumfrage in Sachsen-Anhalt legt jetzt nahe: Die Abspaltung am linken politischen Rand könnte bei der Landtagswahl in zwei Jahren zum wichtigen Faktor werden.