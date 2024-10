Halle/MZ. - Hüftgelenke werden in Sachsen-Anhalt häufig implantiert. Doch es ist ein großer Eingriff, der Risiken birgt. Laut Wissenschaftlichem Institut der AOK (Wido) sind Patienten nicht in jeder Klinik gut aufgehoben. Es hatte für Sachsen-Anhalt Daten für knapp 3.600 Versicherte ausgewertet, die zwischen 2020 und 2022 ein Hüftgelenks-Implantat bekamen. In vier Kliniken war die Behandlungsqualität überdurchschnittlich gut, in 16 durchschnittlich und in sieben Kliniken unterdurchschnittlich. Analysiert wurden Komplikationen beim Eingriff sowie Folgeereignisse innerhalb eines Jahres nach der OP.

