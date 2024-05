Seit Tagen sorgt ein Partyvideo von der Urlaubsinsel Sylt für Entsetzen, in dem junge Leute die Naziparole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ skandieren. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Nachahmerfällen in Sachsen-Anhalt wegen Volksverhetzung.

Nazi-Parole zu Pop-Hit „L'amour toujours“ auch in Halle und Leißling gegrölt

Nazi-Parole zu Pophit: Sachsen-Anhalts Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Volksverhetzung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/Leißling/MZ - Findet der Naziparolen-Skandal von Sylt jetzt immer mehr Nachahmer? Sachsen-Anhalts Polizei ermittelt seit dem Wochenende in zwei Fällen wegen Volksverhetzung, weil Personen sowohl in Halle als auch im Weißenfelser Ortsteil Leißling (Burgenlandkreis) Nazi-Parolen zur Melodie des Pophits „L'amour toujours“ skandiert haben sollen. Das bestätigten die Behörden am Montag auf MZ-Anfrage.