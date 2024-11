Halle (Saale)/MZ - In Schleswig-Holstein schauen Pendler und Ausflügler demnächst in die Röhre: Das Küstenland will ab Dezember den regionalen Zugverkehr einschränken. Wegfallen sollen mehrere nächtliche Verbindungen an den Wochenenden sowie Fahrten im Berufsverkehr. 4,6 Millionen Euro jährlich wollen die Norddeutschen damit einsparen. Auch andere Länder, etwa Niedersachsen, prüfen wegen gestiegener Kosten, ob einzelne Zugfahrten gestrichen oder Takte ausgedünnt werden müssen. Nicht so Sachsen-Anhalt: „Abbestellungen oder Angebotskürzungen sind im Land derzeit nicht geplant“, sagt Jasmin Dudda, Sprecherin der landeseigenen Nahverkehrsgesellschaft Nasa.

