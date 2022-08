MDR-Intendantin Karola Wille fährt wie die frühere RBB-Chefin Schlesinger einen Audi A8. Ob es dabei bleibt, will sie jetzt überdenken. Zu einigen Fragen jedoch schweigt der Sender.

Karola Wille, hier im Monitor einer Studiokamera zu sehen, will auch im eigenen Sender Konsequenzen aus dem Skandal beim RBB ziehen.

Magdeburg - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) will überprüfen, ob die vom eigenen Führungspersonal genutzten Dienstfahrzeuge angemessen sind. Das kündigte der Sender am Mittwoch auf MZ-Anfrage an.