Nach schlechtem Saisonstart - Warum Pilzsammler nun doch wieder gute Chancen haben

Die lange Trockenheit in Sachsen-Anhalt hat Steinpilz und Co. zuletzt kaum wachsen lassen. Das sorgte für Frust bei vielen Pilzsammlern. Nun rechnen Experten jedoch wieder mit steigenden Chancen - zumindest wenn man weiß, wo man suchen muss.

Halle/MZ - Lange sah es nach einer miserablen Saison für Pilzsammler aus, doch nun wächst die Hoffnung: Laut dem Landesverband der Pilzsachverständigen in Sachsen-Anhalt steigen in den kommenden Tagen wieder Chancen, Steinpilz, Marone und Co. in den hiesigen Wäldern zu finden. „Das Pilzwachstum kommt jetzt wieder in Gang“, sagt Verbandsvorsitzender Martin Groß der MZ. Allerdings komme es dabei auch immer darauf an, wo genau man sucht.