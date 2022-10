Nach Russlandreise von Tillschneider: AfD-Fraktion zahlt und schweigt

Wo genau in Russland waren die AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider und Daniel Wald, wen trafen sie? Jetzt äußerte sich die Fraktion - und ließ vielsagend Wichtiges offen.

Magdeburg - Nach ihrem Versuch, unter dem Schutz Russlands in die völkerrechtswidrig annektierte Ostukraine zu reisen, müssen die AfD-Abgeordneten Hans-Thomas Tillschneider und Daniel Wald nicht mit Sanktionen aus den eigenen Reihen rechnen. Im Gegenteil: Die Landtagsfraktion beschloss am Dienstag, die Reisekosten der beiden zu übernehmen. „Informationen zur Höhe der Kosten, zu einzelnen Reisezielen oder weiteren Details der Reise wird die Fraktion nicht geben“, hieß es am Dienstag.