Nach Oddset-Ärger: Minister Webel will Lotto-Aufsichtsratsmandat niederlegen

Magdeburg - Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) will nicht weiter Aufsichtsratsvorsitzender bei Lotto-Toto Sachsen-Anhalt sein. Sowie eine neue Geschäftsführung gefunden sei, werde er sein Aufsichtsratsmandat niederlegen, sagte Webel (66) am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss zu Lotto im Landtag in Magdeburg. Nach fast 20 Jahren sei es an der Zeit, dass Jüngere ...