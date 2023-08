Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt extrem: Nachdem in dieser Woche bereits drei Unwetterfronten über das Land zogen, gibt es nun die nächste Warnung des Deutschen Wetterdienstes. Dieses Mal geht es um die Temperaturen am Freitag.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Teile von Sachsen-Anhalt eine Hitzewarnung für den Freitag veröffentlicht. Nach den mehrfachen Unwetter-Warnungen in dieser Woche kommt das Wetter weiter nicht zur Ruhe.

Die Höchstwerte am Donnerstag liegen zwischen 24 und 26 Grad. Der DWD erwartet am Freitag dann Höchstwerte bis 30 Grad. Am Nachmittag sind vereinzelt Schauer und Gewitter möglich, so die Experten.

Für diese Landkreise hat der DWD eine Amtliche Hitzewarnung für Freitag 11-19 Uhr ausgesprochen

Mansfeld-Südharz

Burgenlandkreis

Saalekreis

Stadt Halle

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Salzlandkreis

Stadt Dessau-Rosslau

Landkreis Wittenberg

Stadt Magdeburg

Landkreis Jerichower Land

Am Samstag wird es dann noch heißer: Auf bis zu 34 Grad könnte das Thermometer am Tag der Schuleinführung in Sachsen-Anhalt klettern. Zudem drohen auch am Samstag im Tagesverlauf und in der Nacht zu Sonntag Schauer und Gewitter.

Der Sonntag soll dann bei einem Sonne-Wolken-Mix trocken bleiben. Noch einmal werden bis zu 30 Grad erreicht.

Am Donnerstagmorgen waren zum dritten Mal in einer Woche schwere Unwetter über Sachsen-Anhalt gezogen. Gegen 3 Uhr erreichte eine große Gewitterzelle Sachsen-Anhalt und zog langsam vom Südwesten in Richtung Nordosten.

In der Nacht erhellten zahlreiche Blitze den Nachthimmel, teils fielen mehr als 20 Liter Regen pro Stunde und Quadratmeter, so „Kachelmannwetter“.

Erste Schadensmeldungen lagen am Vormittag aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz vor. Demnach wurden in Wallhausen Bahngleise der Strecke Halle-Kassel von Schlamm überspült. An anderen Orten wurden Keller oder Garagen überflutet, Bäume stürzten an mehreren Orten auf die Straßen.

Im Harz wurde aufgrund der starken Regenfälle vorsorglich eine Hochwasserwarnung für das Flussgebiet der Bode, ihre Nebenflüsse und die Ilse herausgegeben. Durch den Starkregen sei es möglich, dass an den Flüssen die Meldegrenzen und Alarmstufen überschritten werden.

Das Unwetter am Donnerstagmorgen ist bereits das dritte, das in dieser Woche über Sachsen-Anhalt zieht. Bereits am Montagabend sowie am Dienstagabend waren heftige Unwetter über Sachsen-Anhalt gezogen. Örtlich sorgten sogenannte „Superzellen“ für starke Schäden und Starkregen. Mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter sorgte für Überschwemmungen.

In einigen Regionen deckte der Sturm Dächer ab oder riss Bäume um. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz – allerdings nicht überall, an manchen Regionen zog das Unwetter abgesehen von etwas Regen vorbei.