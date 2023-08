In der Nacht zu Mittwoch haben sich erneut heftige Gewitter über Teilen von Sachsen-Anhalt entladen. Mehrere Gewitterzellen zogen über das Land, in manchen Orten fiel extrem viel Regen.

Wieder zog ein Unwetter über Sachsen-Anhalt: Wie hier in Quedlinburg war die Feuerwehr in vielen Orten im Großeinsatz, um umgestürzte Bäume zu beseitigen oder Überschwemmungen zu bekämpfen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa – Heftige Unwetter sind in der Nacht zu Mittwoch über Sachsen-Anhalt gezogen. Die Gewitterzellen brachten dabei extrem viel Niederschlag mit sich. Laut dem MDR-Wetterstudio fielen alleine in Magdeburg 48 Liter Regen pro Quadratmeter.

Im Video: Blitzgewitter über Magdeburg

Gewitter in Sachsen-Anhalt: Gewitterzelle entlädt sich über Magdeburg. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Daten von „Kachelmannwetter“ zeigen, dass eine Zelle am späten Abend mit extrem viel Niederschlag von Mansfeld-Südharz über den Harz, und den Salzlandkreis zog.

Schneise der Verwüstung durch Unwetterzelle - Stromausfall im Jerichower Land

So gab es unter anderem zahlreiche Feuerwehreinsätze in Zerbst, Güterglück, Buhlendorf und Nedlitz. Dort liefen Keller voll und Dächer wurden abgedeckt.

Im Jerichower Land schlug zwischen 20 und 21 Uhr ein Blitz in Neuenklitsche bei Jerichow in einen Strommast ein. Für 15 Minuten saßen die Einwohner des Ortes im Dunkeln. In Vehlitz bei Gommern liefen Keller voll Wasser. In Rosian bei Möckern stürzte ein Baum auf die Straße.

Land unter in Bernburg: Starkregen setzt Straßen unter Wasser

In Bernburg hatte die Feuerwehr vor allem mit vollgelaufenen Straßen und Kellern zu tun. Aufgrund der großen Regenmassen ging zeitweise nichts mehr in der Senke an der Flutbrücke. Aber auch die Annenstraße an der Feuerwehrzufahrt war zeitweise unpassierbar.

Unwetter lässt in Quedlinburg Äste abbrechen - Baum stürzt gegen Pension

Die Feuerwehr in Quedlinburg hatte neben dem Starkregen auch mit den Folgen von starken Sturmböen zu kämpfen. An vielen Stellen brachen während des Unwetters große Äste von Bäumen ab, so etwa an der Kreuzung Bahnhofstraße/Turnstraße. Den größten Einsatz gab es in der Weberstraße: Dort stürzte ein Baum gegen eine Pension.

Zwei Gewitterzellen im Raum Bitterfeld - 35 Liter Regen pro Quadratmeter

Bitterfeld und Umgebung wurden am Dienstag von gleich zwei Gewitterzellen getroffen. Laut Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst sind an vielen Orten in 24 Stunden fast 35 Liter Regen gefallen. „Unsere Messstelle in Jeßnitz zeigte 34,8 Liter an.“ Bitterfeld-Wolfen bekam laut Oehmichen noch mehr Niederschlag ab.

Zum Vergleich: Das ist etwa die Hälfte dessen, was in der Region sonst im ganzen August an Regen fällt.

Die Feuerwehrleute hatten alle Hände voll zu tun. Abgebrochene Äste und umgefallene Bäume mussten auch von Bundesstraßen geräumt werden und immer wieder kam der Hilferuf von Anwohnern, deren Keller durch den Starkregen überflutet waren.

Heftige Unwetter über Sachsen-Anhalt - Wasser steht in den Straßen - Extrem viele Blitze

Auch der Rest der Bundeslandes bekam jede Menge Regen in kurzer Zeit ab. Teils stürzten Bäume und oder wurden Gullydeckel hochgedrückt. Straßen und Keller liefen voll mit Wasser. Allerdings: Längst nicht alle Regionen wurden vom Unwetter erwischt. Teils hatte die Feuerwehr nichts zu tun - es blieb bei Regen.

Zudem wurden laut MDR Wetterstudio alleine zwischen 20 und 21 Uhr fast 7000 Blitze über Sachsen-Anhalt gezählt.

Bereits am Montagabend waren heftige Gewitter über Sachsen-Anhalt gezogen und hatten in mehreren Landkreisen schwere Schäden angerichtet.

Gewitter in Sachsen-Anhalt: Gewitterzelle entlädt sich über Calbe. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Bernd Stiasny)

Neue Unwetter am Mittwoch und Donnerstag erwartet

Auch am Mittwochabend drohen in Sachsen-Anhalt weitere Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Nachmittag und Abend Schauer und teils unwetterartige Gewitter. Auch nachts halten sich die Schauer und Gewitter hartnäckig. Die Sturmböen können Geschwindigkeiten zwischen 75 und 100 km/h erreichen.

Davor verläuft der Mittwoch wolkig und zeitweise sonnig. Die Temperaturen steigen zur Wochenmitte auf maximal 28 Grad.

Auch der Donnerstag wird in Sachsen-Anhalt unruhig, bis zum Freitagmorgen sind weitere Unwetter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 26 Grad.

In der Nacht zu Freitag bleibt es zunächst stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. In der zweiten Nachthälfte lässt der Regen nach und die Wolken verziehen sich etwas. Es kühlt auf Werte zwischen 14 und 18 Grad ab.

Zum Wochenende hin beruhigt sich die Wetterlage dann voraussichtlich.