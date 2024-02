Ermittlungen gegen „Ferien Spatz e.V.“ Mutmaßliche Kinderschänder-Bande lockt Eltern mit falschem Feriencamp

Ein Sonderkommission der Polizei in Nordrhein-Westfalen ermittelt gegen die Verfasser eines angeblichen Kinderferienangebots. Die mutmaßlichen Täter nahmen dabei offenbar gezielt Alleinerziehende ins Visier – auch in Sachsen-Anhalt. Einige Spuren führen zudem nach Ostdeutschland. Was bislang über den Fall bekannt ist und an wen die Beamten sich jetzt wenden.