Mordprozess auf Teneriffa beginnt: Angeklagter aus Halle muss vor Jury

Halle (Saale)/MZ - Seit mehr als 25 Jahren ist Volker Gößling bereits Anwalt. In dieser Zeit hat er so manchen bemerkenswerten Fall erlebt. Am Freitag allerdings brach der Jurist aus Wittenberg zu einem Prozess auf, der für ihn so außergewöhnlich ist wie keiner vorher. Mit dem Flugzeug machte sich Gößling auf den Weg nach Teneriffa. Auf der kanarischen Ferieninsel ist Thomas H., der aus Wittenberg stammt und lange in Halle lebte, seit fast drei Jahren inhaftiert. Ihm wird vorgeworfen, seine Frau und seinen Sohn umgebracht zu haben.