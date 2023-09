Vor über zwei Jahren wurde Karsten M. aus Goslar ermordet. Der Täter ist inzwischen verurteilt. Doch wo er die Leiche versteckt hält, verrät er nicht. Angehörige sind seitdem auf der Suche. Warum sich ein erneuter Suchaufruf an Menschen aus Sachsen-Anhalt richtet.

Das Video der Überwachungskamera eines Baustoffhandels soll den Tatverdächtigen in seinem Pkw in Bitterfeld-Wolfen zeigen.

Goslar/Bitterfeld-Wolfen/MZ - Verliert eine Familie einen geliebten Menschen, fällt der Abschied schwer. Das tut er immer. Doch die Beisetzung des Verstorbenen, der Abschied an der Ruhestätte, das Grab als Ort der Erinnerung – all das kann helfen, das Leid der Angehörigen zu lindern. All das haben Katrin M. und ihre Familie nicht.