Trickbetrug in Colbitz Mann gibt sich als Polizist aus und betrügt Senior um 50.000 Euro

Am Donnerstag ist ein Mann in Colbitz bei Magdeburg Opfer eines Betrugs geworden. Ein unbekannter Anrufer hatte ihn um Mithilfe bei einem Polizeieinsatz gebeten – und ihn später um 50.000 Euro betrogen. Auch in Wanzleben berichteten Bürger von Anrufen vermeintlicher Polizisten.