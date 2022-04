Mobile Blitzer spülen mehr Geld in Sachsen-Anhalts Stadtkassen

Halle/MZ - Der Einsatz von automatisierten Blitzgeräten spült zunehmend mehr Geld in die Kassen von Sachsen-Anhalts Städten. Das ergab eine MZ-Umfrage. Demnach kassierten die beiden Großstädte Halle und Magdeburg durch Tempokontrollen mit mobilen Anlagen im vergangenen Jahr deutlich mehr Buß- und Verwarngeld. In beiden Städten stieg die Summe laut Verwaltung von je rund einer Million Euro im Vorjahr auf 1,6 Millionen Euro - das ist ein Plus von über 50 Prozent. „Die Steigerung resultiert in weiten Teilen aus dem Einsatz einer semistationären Anlage“, sagte Halles Stadtsprecher Drago Bock der MZ.