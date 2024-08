Als frischgebackener Vorsitzender des Verteidigungsausschusses jongliert FDP-Politiker Marcus Faber aus Stendal mit kontroversen Themen. Im MZ-Interview erklärt er, wie er zum „Neuen Wehrdienst“ steht, warum er die Ukraine militärisch unterstützen will und was er von Boris Pistorius (SPD) hält.

Halle/MZ - Halle/MZ - Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine steigt das Interesse an Verteidigungspolitik in Deutschland. An der Spitze des Verteidigungsausschusses des Bundestags steht seit Kurzem ein Sachsen-Anhalter: Im MZ-Interview spricht FDP-Politiker Marcus Faber (40) aus Stendal über seine Kritik an der „Neuen Wehrpflicht“ und verrät, was er von Boris Pistorius (SPD) hält. Das Gespräch führten Kai Gauselmann und Max Hunger.

Herr Faber, laut einer Forsa-Umfrage wäre nur etwas mehr als jeder dritte Deutsche bereit, sein Land zu verteidigen. Würden Sie Deutschland mit der Waffe in der Hand verteidigen? Marcus Faber: Man muss es klar sagen: Die Verteidigung der Republik ist Aufgabe aller Bürger. Auch ich bin hier Bürger.

Sie haben Ihren Grundwehrdienst als Panzerpionier absolviert, kennen die Bundeswehr also auch von innen. Inwiefern ist das hilfreich für Ihr Amt?Ich habe auch in den letzten Jahren an vielen Ausbildungsabschnitten teilgenommen. Ich rede dabei mit den Soldaten darüber, was ihnen an Ausrüstung fehlt. Es gibt etwa Transporthubschrauber, die sind älter als ich. Und mit einem Oldtimer zum Formel-1-Rennen anzutreten, ist immer schlecht.

Marcus Faber, Vorsitzender Verteidigungsausschuss, stellt sich drei kontroversen Fragen. (Video: Anna Lena Giesert, Max Hunger)

Faber für verpflichtenden Wehrdienst-Fragebogen auch für Frauen

Die Bundeswehr hat auch ein Personalproblem. Die Ampel setzt auf einen „Neuen Wehrdienst“, der freiwillig sein soll. Reicht das?Aktuell sind 20.000 Posten unbesetzt. Das sind aber Stellen, die eine hohe Qualifikation benötigen. In der IT, bei der Luftwaffe. Da brauchen wir erstmal Leute, die sich ganz normal bewerben.

Wozu dann der „Neue Wehrdienst“?Im Verteidigungsfall gibt es so die Möglichkeit, dass die Zahl der Soldaten schnell von 200.000 auf 500.000 aufwächst, weil ich Menschen mit Vorkenntnissen habe.

Man sollte mit Putin verhandeln – am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Marcus Faber (FDP) / Vorsitzender des Verteidigungsausschusses

Ist ein freiwilliger Wehrdienst dafür der richtige Weg?Ja. Der einzige verpflichtende Teil ist die Beantwortung eines Fragebogens. Wer sich für die Bundeswehr interessiert, den lade ich dann zu einem Test ein. Ich weiß aus meiner Dienstzeit noch, dass es besser ist, die Motivierten bei der Bundeswehr zu haben.

Die Beantwortung des Fragebogens soll nur für Männer verpflichten sein. Ist das fair?Wir müssen beim Wehrdienst nicht nach Geschlecht diskriminieren. Frauen können auch U-Boote oder Panzer fahren, die machen das sehr gut. Wenn wir sagen: Wir verpflichten zum Ausfüllen, kann man auch alle verpflichten.

Pistorius hat gefordert, dass Deutschland kriegstüchtig sein muss. Ist es das? Und was heißt das überhaupt?Mir geht es dabei um Abschreckungsfähigkeit, damit man nicht angegriffen wird. Die schlechte Nachricht ist: Die Bundeswehr ist derzeit allein nicht verteidigungsfähig. Die gute Nachricht: Allein muss sie das auch gar nicht sein. Wir sind 32 Staaten in der Nato, wir verteidigen uns zusammen.

Als Ausschussvorsitzender hat FDP-Politiker Marcus Faber (rechts) regelmäßig mit Verteidiungsminister Boris Pistorius (mitte) zu tun. Faber sagt: "Er ist mein vierter Verteidigungsminister seit ich im Bundestag bin. Von den Vieren ist er der Beste." (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Die militärische Unterstützung der Ukraine stößt vor allem in Ostdeutschland auch auf Kritik. Parteien wie die AfD und das BSW, die Verhandlungen mit Russland fordern, erreichen hohe Zustimmungswerte. Ist diese Forderung falsch?Nein, man sollte mit Putin verhandeln – am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.

Das sind nicht die Art Verhandlungen, die gemeint sind.Das sind aber die Art Verhandlungen, die einen dauerhaften Frieden ermöglichen. Den haben wir nur, wenn wir den, der in sein Nachbarland einmarschiert, dafür nicht belohnen.

Sie sprechen von einer russischen Niederlage.Es geht nicht darum, dass die Ukraine in Moskau einmarschiert. Das wird nicht stattfinden. Es geht darum, dass die Russen sich fragen: Was machen wir da eigentlich? Es gibt auch in der russischen Gesellschaft Widerstand gegen die Diktatur dort.

Faber über Ukraine-Reisen: „Ich stand in einem Foltergefängnis.“

Haben Sie denn Verständnis für das Unbehagen vieler Menschen bei weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine?Der Punkt, an dem wir uns einig sind, ist, dass wir den Krieg nicht wollen. Aber dauerhaften Frieden erreichen wir nicht, wenn das Opfer aufhört sich zu wehren. Ich stand in einem Foltergefängnis in der Ukraine. Eine Mutter mit zwei Kindern wird unter solchen Bedingungen nicht leben wollen, sie wird die Reise nach Westen antreten. Das ist nicht das Szenario, das wir wollen. Wir müssen dem Aggressor deshalb klar machen: Du kommst hier nicht durch.

Als Ausschussvorsitzender haben sie regelmäßig mit dem Verteidigungsminister zu tun. Was ist Ihr Eindruck von Pistorius?Er ist mein vierter Verteidigungsminister seit ich im Bundestag bin. Von den Vieren ist er der Beste.

Manche wünschen ihn sich sogar als Kanzlerkandidaten. Was halten Sie davon?Ich würde ihm momentan erstmal mehr Unterstützung aus seiner eigenen Partei wünschen. Ich habe das Gefühl, dass Kritik an ihm vor allem aus der SPD und von Herrn Mützenich kommt. Das finde ich nicht den kollegialsten Umgang. Die SPD ist sich einig, dass sie mit Olaf Scholz in die nächste Bundestagswahl geht. Ob das eine gute Idee ist, das lasse ich bei den Genossinnen und Genossen.