Ausgrabung in Sachsen-Anhalt Mit Video: Mauern, Möbel, Skelette - Archäologen entschlüsseln Geheimnisse des Kloster Posa

Vor den Toren von Zeitz schützten im Mittelalter mächtige Mauern Bischhöfe und Mönche. Archäologen legen die Spuren dieser stürmischen Zeit bei Grabungen am ehemaligen Kloster Posa nun wieder frei. Zu Tage kommen dabei auch Skelette, in denen die Forscher lesen können. Was sie dabei herausgefunden haben.